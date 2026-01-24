IL TABELLINO di Lazio Women - Fiorentina 3-0
Serie A Women Athora | 11ª giornata
Sabato 24 gennaio 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-FIORENTINA 3-0
Marcatrici: 29` Goldoni, 36` Piemonte, 61` aut. Cumark
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes (68` Mesjasz), Connolly, D`Auria; Monnecchi (80` Cafferata), Goldoni, Simonetti (68` Martin), Oliviero; Visentin, Le Bihan (56` Benoit); Piemonte (80` Cesarini).
A disp.: Karresmaa, Mancini.
All.: Gianluca Grassadonia
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi (61` Woldvik), Van Der Zanden, Faerge (69` Filangeri), Johansen; Severini (61` Tryggvadottir), Curmark, Cherubini (69` Wijnants); Bredgaard, Omarsdottir, Janogy (83` Tomassoni).
A disp.: Bettineschi, Cetinja.
All.: Pablo Piñones-Arce
Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli); Assistenti: Giovanni Celestino - Andrea Galluzzo; Quarto Ufficiale: Alessio Amadei; Operatore FVS: Giuseppe Bosco
NOTE. Ammonite: 27` Baltrip-Reyes (L), 60` Cumark (F), 65` Simonetti (L)
Recupero: 3' p.t; 4' s.t.