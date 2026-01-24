IL TABELLINO di Lazio Women - Fiorentina 3-0

24.01.2026 17:02 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women - Fiorentina 3-0

Serie A Women Athora | 11ª giornata

Sabato 24 gennaio 2025, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO-FIORENTINA 3-0

Marcatrici: 29` Goldoni, 36` Piemonte, 61` aut. Cumark

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes (68` Mesjasz), Connolly, D`Auria; Monnecchi (80` Cafferata), Goldoni, Simonetti (68` Martin), Oliviero; Visentin, Le Bihan (56` Benoit); Piemonte (80` Cesarini).

A disp.: Karresmaa, Mancini.

All.: Gianluca Grassadonia

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi (61` Woldvik), Van Der Zanden, Faerge (69` Filangeri), Johansen; Severini (61` Tryggvadottir), Curmark, Cherubini (69` Wijnants); Bredgaard, Omarsdottir, Janogy (83` Tomassoni). 

A disp.: Bettineschi, Cetinja.

All.: Pablo Piñones-Arce

Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli); Assistenti: Giovanni Celestino - Andrea Galluzzo; Quarto Ufficiale: Alessio Amadei; Operatore FVS: Giuseppe Bosco

NOTE. Ammonite: 27` Baltrip-Reyes (L), 60` Cumark (F), 65` Simonetti (L)

Recupero: 3' p.t; 4' s.t.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE