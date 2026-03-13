Lazio, Zaccagni: "Ringrazio i tifosi che saranno allo stadio. Non è stato facile..."

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Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel all'interno del match program della gara contro il Milan, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato dell'Olimpico vuoto delle ultime partite e del ritorno allo stadio dei tifosi. Di seguito le sue parole.

"In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l'amore dei tifosi per questi colori. Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità. Sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio a sostenerci perché il loro sostegno è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio".

"Come ha detto il mister, senza tifosi a volte è persino deprimente. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all'improvviso con uno stadio vuoto. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà".