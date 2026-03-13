Serie A, i migliori dribblatori: anche un giocatore della Lazio nella top 5
13.03.2026 16:30 di Christian Gugliotta
Sul proprio account Instagram ufficiale, la Serie A ha pubblicato la classifica dei 10 giocatori con più dribbling completati nel corso del campionato 2025/26. In cima al podio, si piazza per distacco il bianconero Kenan Yildiz, che ha aggirato gli avversari in ben 126 occasioni, seguito da Saelemaekers con 96 e Dodò con 92.
Nella top 5, inoltre, c'è spazio per un giocatore della Lazio. Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, infatti, ha effettuato ben 85 dribbling, piazzandosi al quarto posto di questa speciale graduatoria a pari merito con Jesus Rodriguez del Como.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.