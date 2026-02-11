IL TABELLINO di Bologna - Lazio 2-5 D.C.R
Coppa Italia Frecciarossa | Quarti di finale
Mercoledì 11 febbraio 2026, ore 21:00
Stadio Renato Dall`Ara, Bologna
BOLOGNA-LAZIO 2-5 (d.c.r. 2-5)
Marcatori: 30` Castro (B), 48` Noslin (L)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì (80` Helland), Miranda; Moro (61` Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (70` Sohm), Cambiaghi (70` Bernardeschi); Castro (80` Dallinga).
A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez.
All.: Vincenzo Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (79` Tavares); Dele-Bashiru, Rovella (61` Cataldi), Taylor; Isaksen (79` Cancellieri), Maldini (61` Dia), Pedro (45` Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Przyborek.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: M. Rossi - Ceccon; IV ufficiale: Piccinini; VAR: Paterna; AVAR: Paganessi
NOTE. Ammoniti: 9` Gila (L), 47` Castro (B), 74` Miranda (B), 86` Tavares (L), 90'+1' Vitik (B)
Recupero: 4` pt, 4` st.
Sequenza tiri di rigore: Tavares (L) rete; Ferguson (B) errore; Dia (L) rete; Dallinga (B) rete; Marusic (L) rete; Orsolini (B) errore; Taylor (L) rete.