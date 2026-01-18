IL TABELLINO di Ternana - Lazio Women 1-0
Serie A Women Athora | 10ª giornata
Domenica 18 gennaio 2025, ore 15:00
Stadio Moreno Gubbiotti, Terni
TERNANA-LAZIO 1-0
Marcatrice: 90' Pellegrino Cimò (T)
TERNANA (4-4-2): Schroffenegger; Soares (73' Massimino), Pacioni, Corrado (93' Erzen), Peruzzo; Patrenge (92' Di Gianmarino), Breitner, Regazzoli (70' Petrara); Pellegrino Cimò; Pirone, Gomes. A disp.: Ciccioli, Ghioc, Lazaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Ripamonti. All.: Mauro Ardizzone
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D'Auria; Monnecchi (65' Visentin), Castiello, Benoit (90' Martin), Goldoni (90' Karczewska), Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara); Assistenti: Roberto D`Ascanio - Paolo Cozzuto; Quarto Ufficiale: Lorenzo Moretti; Operatore FVS: Angelo Di Curzio
NOTE. Ammonite: 8' Monnecchi (L), 20' Corrado (T), 46' Benoit (L), 55' Connolly (L), 80' Petrara (T), 87' Peruzzo (T), 98’ Castiello (L), 104' Oliviero (L)
Epulse: 101' Karczewska (L)
Recupero: 4’ p.t; 8’ s.t.
