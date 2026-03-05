Lazio | Stadio Flaminio e ANAC, cosa manca per proseguire l'iter? I dettagli
La Lazio è in attesa di conoscere il proprio futuro, oltre il risultato sportivo. Uno dei temi più importanti nel mondo biancoceleste, che coinvolge e interessa sia la tifoseria che la società, è la ristrutturazione dello Stadio Flaminio.
Il club ha presentato il progetto in conferenza stampa, ma restano dubbi e si attendono novità. In merito alla proposta della Lazio sullo Stadio Flaminio, la redazione di Radio Roma Sound ha chiesto delucidazioni all'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione). L’Autority ha confermato all’emittente che “nulla è cambiato, restano valide le indicazioni inviate a Roma Capitale a marzo 2025”. In quell'occasione, il presidente dell'Anticorruzione aveva scritto al Campidoglio che la norma prevedeva: “di pubblicare la proposta ricevuta ad iniziativa privata nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, indicando un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di proposte alternative o concorrenti da parte di altri operatori economici eventualmente interessati alla medesima iniziativa. A tale momento segue, poi, una successiva fase di valutazione delle proposte complessivamente pervenute, ove l’ente concedente è tenuto a selezionare ‘una o più’ proposte ritenute di interesse pubblico”.
In conclusione, il Comune deve pubblicare la proposta ricevuta dalla Lazio e attendere almeno 60 giorni prima della prosecuzione dell’iter.