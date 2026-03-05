Lazio, Petrucci (Sky): "Dele-Bashiru? Piace a Sarri! Ma in allenamento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo il pareggio tra Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita valida per la semifinale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky, Matteo Petrucci.

LA PARTITA - "Sicuramente ieri non abbiamo visto il miglior Provedel, ma non vedo grandi motivi di preoccupazione su di lui, nell’ultimo periodo è un po’ meno brillante ma la sua stagione è comunque positiva. La squadra mi sembra sia in riserva di fiducia e autostima. Il campionato lo devi onorare. Non so che tipo di risposte darà la Lazio, ma la partita di ieri ci ha dato risposte positive sul fatto che con l’Atalanta te la puoi giocare".

DELE-BASHIRU - "Non sarà facile avere le stesse motivazioni di ieri, in questo periodo dovrai anche recuperare qualche giocatore, in primis i due marcatori di ieri Dele-Bashiru e Dia. Io penso che fino a questo momento il limite di Dele-Bashiru sia più di testa e atteggiamento, Sarri lo valuta in allenamento e a volte non lo convince il suo atteggiamento, ha caratteristiche però che piacciono al tecnico".