Lazio, Camolese: "Manca il pubblico, la protesta non mi trova d'accordo"
05.03.2026 17:15 di Simone Locusta
© foto di Federico De Luca
Il mister Giancarlo Camolese, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la sua opinione in merito al clima di protesta del tifo biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:
"Grande tristezza per il clima allo stadio, manca tanto il pubblico, la passione che c'è attorno alla squadra. Vedere la Curva vuota fa tristezza. La gente protesta, avrà le sue ragioni, però sono sempre per sostenere la propria squadra, poi uno contesta dopo. Come forma di protesta non mi trova d'accordo".
