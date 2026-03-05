Lazio, Ferrè elogia Sarri: "Il giusto merito va riconosciuto"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Atalanta, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia terminata 2-2, durante la diretta di Cronache di Spogliatoio è intervenuto Stefano Ferrè, il quale ha posto al centro dell'attenzione il grande lavoro di Sarri nonostante tutte le problematiche. Di seguito le sue parole.

"Il grande merito di Sarri è quello di aver tenuto la barca dritta, perché a un certo punto sembrava impossibile. Il mercato di gennaio aveva addirittura portato la squadra a indebolirsi e poi è stata anche "abbandonata" dai suoi tifosi per motivi che conosciamo, ma alla fine lui l'ha tenuta in piedi. Questa squadra giocherà una semifinale e potenzialmente un ritorno alla pari, perché siamo 2-2, è vero che si giocherà a Bergamo, la finale sarebbe in casa. Penso che quello che ha fatto Sarri sia molto sottovalutato, perché alla fine siamo tutti abituati a vedere i risultati, i punti in classifica, se guardi quello la Lazio sembra insipida. Ma per la premessa, a un certo punto della stagione, soprattutto a gennaio, quello che sta facendo credo vada sottolineato, è una squadra riconoscibile nei principi calcistici di Sarri. È un'identità che si vede soprattutto quando la Lazio non ha la palla. Quando hanno la palla, non possono fare quello che siamo abituati a vedere fare alle squadre di Sarri, per via degli interpreti. Ma quando non hanno la palla, c'è un'organizzazione di base che è riconoscibile. Il giusto merito va riconosciuto, al di là del numero di punti in classifica e della partita contro l'Atalanta, che lascia tutto aperto per il ritorno".