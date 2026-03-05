Roma, Gasperini perde ancora Dybala: nuovo problema fisico, i dettagli
05.03.2026 16:30 di Simone Locusta
Brutte notizie in casa Roma. Durante l'allenamento di oggi si è fermato nuovamente Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un dolore emerso nella zona del ginocchio sinistro, quello che già in più di una circostanza gli ha comportato dei problemi in passato.
Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fuori la Joya, ma con ogni probabilità Gasperini non potrà contare su di lui per il prossimo match contro il Genoa dell'ex De Rossi, in programma domenica alle 18:00.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.