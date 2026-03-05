Sassuolo, Carnevali: "Berardi da Nazionale. Tornato ai massimi livelli"

"Secondo me Berardi è da nazionale, sicuramente". Intervistato da Radio Sportiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla cosi dell'ipotesi di rivedere Domenico Berardi tra i convocati della Nazionale di Gennaro Gattuso:

"lo sono di parte ma cerco di essere anche realista. Lo vedo tutti i giorni, lo vedo negli allenamenti e lo vedo la domenica come gioca. Oggi è un giocatore che ha caratteristiche e qualità che lo possono vedere chiunque quando viene alla partita, per cui è un giocatore che è diventato anche completo perché è maturato.

È vero che ha avuto anche un infortunio due anni fa, un infortunio importante, ma ha recuperato. Ha giocato anche il campionato di Serie B e quest'anno è tornato proprio ai suoi massimi livelli. Poi dopo deciderà Gattuso ma io quello che posso dire è che è un giocatore da Nazionale".