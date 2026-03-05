Piccari: "Complimenti alla Lazio! Sarri mi è piaciuto, Lotito è inascoltabile"
Ai microfoni di TMW Radio Marco Piccari ha commentato la prestazione della Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, soffermandosi anche sulle dichiarazioni di Sarri e l'ultima telefonata virale del presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Lazio? Intanto voglio fare i complimenti alla squadra che sta scendendo in campo in una situazione molto complicata, anche si professionisti devono rimanere tali anche in queste situazioni. ieri hanno fatto una bella partita. Su Sarri dico che mi è piaciuto sia nel prepartita che dopo, doveva parlare così già da molto tempo prima".
"Per quanto riguarda l'atmosfera provo profondo dispiacere, ma trovo questa contestazione molto civile. Il tifoso è stato spesso criticato nelle sue manifestazioni di dissenso, ma finché lo si fa in questo modo non ci sono problemi. Aggiungo che, con tutto il rispetto, trovo l'ultima chiamata di Lotito inconcepibile. Rispondere così al primo che capita è inaccettabile, così come le sue dichiarazioni sono risultate inascoltabili. Come fa un presidente di una squadra ad esprimersi così? È irrispettoso nei confronti di squadra, allenatore e tifosi e mi chiedo come possa proseguire questa storia".
"Sarri non deve mollare. Deve rimanere fino all'ultimo giorno della scadenza di contratto. Anche se non dovesse avere una squadra competitiva dovrà continuare a lavorare".