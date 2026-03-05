Sassuolo, Koné avvisa: "Lazio con le spalle al muro, sarà una battaglia"
RASSEGNA STAMPA - Il Sassuolo ha seguito con interesse la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti saranno infatti i prossimi avversari degli emiliani di lunedì sera allo Stadio Olimpico.
Ismael Koné, centrocampista canadese dei neroverdi, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport nella quale ha parlato anche dei prossimi avversari. Di seguito le sue parole.
"Una partita molto dura. Loro hanno le spalle al muro e faranno di tutto per ottenere punti. Sarà una battaglia fisica e intensa, non ci regaleranno nulla. Noi siamo una buona squadra e arriviamo da un buon momento. Proprio qui sta la sfida, non dobbiamo pensare che la partita si vinca solo perché siamo in fiducia: serviranno carattere, presenza in campo e cattiveria".