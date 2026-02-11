MOVIOLA | Bologna - Lazio, male Chiffi. Ma anche il Var non aiuta…
Termina con un pareggio, almeno nei 90 minuti, la sfida numero 14 diretta da Daniele Chiffi con la Lazio, per un bilancio che si aggiorna a 8 vittorie, 3 pareggi e 3 ko. Direzione negativa quella del fischietto della sezione di Padova e di tutte le componenti arbitrali, al netto di alcune scelte discutibili in entrambi i tempi di gioco. In particolare, la mancata sanzione della trattenuta da ultimo uomo di Ferguson su Dele-Bashiru, che avrebbe potuto cambiare gli equilibri in campo. A seguire, tutti gli episodi disciplinari più rilevanti della gara.
PRIMO TEMPO
2’ - Tenui proteste di Gila per aver regalato un angolo al Bologna sulla pressione di Cambiaghi che lo stesso spagnolo però reputava fallosa.
9’ - Giallo per Gila che non frena la sua corsa franando su Ferguson che gli aveva soffiato il pallone. Forse troppo severo Chiffi considerando la zona di campo e il momento della partita.
15’ - Fallo evidente di Castro su Gila in area biancoceleste, Chiffi lascia correre per poi ravvisare l’irregolarità a fine azione: sul proseguo dell’azione Cambiaghi aveva colpito la traversa. In ritardo l’intervento del direttore di gara.
16 - Errore di valutazione di Chiffi che non sanziona l’intervento scomposto di Lucumí con il gomito su Isaksen in pressione su di lui: oltre alla punizione manca anche il cartellino.
25’ - Ancora superficiale la terna arbitrale sull’azione che ha portato alla conclusione insidiosa di Orsolini: sul cross dalla sinistra il pallone era ampiamente oltre la linea di fondo.
26’ - È l’episodio disciplinare più rilevante di tutta la gara: Dele-Bashiru scatta in profondità a campo aperto, Ferguson lo trattiene da dietro: breve silent-check, poi si gioca. Giudicato tenue l’intervento dello scozzese, ma la valutazione è incomprensibile da parte soprattutto del Var che avrebbe quantomeno dovuto invitare l’arbitro alla review.
45’ - 4 minuti di recupero segnalati.
45’ + 4 - Maldini nasconde la sfera e subisce poi l’entrata in ritardo di Ferguson. Chiffi è a due passi ma si limita a sancire la fine del primo tempo: scelta anche stavolta assurda, perché c’era il tempo necessario per il calcio di punizione e l’ammonizione per il rossoblù, già graziato nell’episodio precedente.
SECONDO TEMPO
47’ - Brutta entrata di Castro su Isaksen partito in contropiede: giallo inevitabile per la punta dei felsinei.
73’ - Trattenuta evidente di Miranda su Isaksen che era sgusciato via: ammonizione ineccepibile, nonostante le proteste dei rossoblù.
85’ - Perplime ancora la scelta di Chiffi che, condizionato dalla dinamica dell’azione, ammonisce Nuno Tavares per un fallo su Orsolini: corretta la punizione, ma non il cartellino ai danni del portoghese.
90’ - Concessi 4 minuti di extra time.
90’ + 1 - Sgasata di Nuno Tavares, Vitik lo tampona: giallo automatico.