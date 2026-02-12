FORMELLO - Lazio, Sarri perde anche Pedro: il punto verso l'Atalanta
FORMELLO - Altri due giorni e si torna in campo. La Lazio lascia Coverciano e soprattutto Bologna con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta. Ora la squadra rientrerà a Formello per preparare la gara di campionato proprio contro la Dea: la ripresa è fissata per giovedì mattina; venerdì la rifinitura con doppia seduta.
Oltre a Zaccagni e Lazzari, Sarri non avrà a disposizione nemmeno Basic, che si è fermato contro la Juventus per un problema muscolare. Al Dall'Ara, invece, ha perso Pedro: è uscito in barella, portato in ospedale per degli accertamenti alla caviglia.
Dovrebbe essere scongiurata la frattura, si tratterebbe solo di una forte distorsione. Sarà comunque valutato nelle prossime ore. Sabato all'Olimpico mancherà anche Romagnoli, diffidato e ammonito a Torino.