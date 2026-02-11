Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali: Rovella dal 1', in attacco...
11.02.2026 19:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA | BOLOGNA - LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All.: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Basic, Cataldi, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.