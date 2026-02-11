Lazio, De Grandis (Sky): "Dele-Bashiru? Troppe critiche! Leggo cose che..."
A poche ore dalla parita tra Bologna e Lazio, in programma alle ore 21.00 presso lo Stadio Renato Dall'Ara e valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis.
JUVE E BOLOGNA - "Dal punto di vista tecnico la Lazio ha giocato una buona partita con la Juve, mentre il Bologna è in un momento di difficoltà, nonostante ciò sarà una partita difficile. La Lazio non parte sicuramente sconfitta".
SINGOLI - "Rovella da mezzala mi incuriosisce, Dele-Bashiru però è stato criticato troppo dopo la gara con la Juve, sui social leggo delle cose che non rappresentano il tifoso della Lazio. Maldini alla prima partita non ha fatto benissimo, con la Juventus invece ha fatto un’ottima partita, sono contento che oggi possa rigiocare".
LA PARTITA - "Le scelte di Italiano tra domenica e oggi dimostrano come anche il Bologna stia puntando tutto sulla coppa Italia, è una squadra pericolosa, soprattutto davanti. Mi aspetto una Lazio con lo stesso approccio di domenica allo Stadium, si può fare una partita di qualità anche se più difensiva, non significa per forza catenaccio".