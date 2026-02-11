Lazio, per il Flaminio serve un investimento di 394 milioni: ma chi paga?
RASSEGNA STAMPA - Il progetto del Flaminio sta finalmente prendendo forma e comporterà un investimento totale di circa 480 milioni di euro. Più nel dettaglio, come spiega il Corriere dello Sport, sul piano economico-finanziario, il PEF asseverato indica immobilizzazioni per circa 392,6 milioni, a cui si aggiungono oneri finanziari per 25,21 milioni, in parte compensati da contributi stimati in 24 milioni. L’investimento iniziale netto si attesta così intorno ai 394 milioni.
L’operazione, comunque, non graverà direttamente sulle casse del club: la realizzazione del progetto sarà affidata a una società di scopo, la NEWCO, su cui ricadranno oneri e responsabilità. Come previsto dalla convenzione, il Comune di Roma Capitale concederà a NEWCO il diritto di superficie dello Stadio Flaminio, separato dalla proprietà del suolo, con l’obbligo di sviluppare il progetto esecutivo e realizzare gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento del complesso immobiliare. I tempi saranno lunghi, ma il percorso è ufficialmente iniziato: il conto alla rovescia per il nuovo Flaminio è partito.