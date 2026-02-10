Coppa Italia | Il Como stacca il pass per la semifinale: Napoli eliminato
Il Como di Fabregas vola in semifinale dopo aver vinto una gara infinita contro il Napoli. Partono meglio i lariani che passanto in vantaggio al 39' grazie al calcio di rigore trasformato da Baturina. A inizio ripresa però la squadra di Conte pareggia subito i conti con la rete di Vergara e il punteggio non si sposta più dall'1-1 nei tempi regolamentari.
Si passa quindi ai calci di rigore. Nei primi cinque un errore per lato: sbaglia Lukaku e anche Perrone e quindi si procede ad oltranza fino al secondo errore di Lobotka che spedisce il Como in semifinale.
La squadra di Fabregas sfiderà l'Inter con le semifinali, in gare di andata e ritorno, in programma nelle settimane del 4 marzo (andata) e 22 aprile (ritorno).
