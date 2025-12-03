Napoli ai quarti ma servono 20 rigori per battere il Cagliari
Il Napoli conquista i quarti di finale di Coppa Italia non senza molta fatica battendo il Cagliari solo ai calci di rigore. Al Maradona la gara si mette subito sui giusti binari per la squadra di Conte che passa in vantaggio grazie alla rete di Lucca poco prima della mezz'ora.
Gli azzurri mantengono il vantaggio fino al minuto 67 quando la rete di Sebastiano Esposito rimette la gara in parità. Sull'1-1 si chiudono quindi i tempi regolamentari e quindi Napoli e Cagliari vanno direttamente ai calci di rigore, i supplementari ci saranno solo dalle semifinali.
Felici commette il primo errore dal dischetto prendendo la traversa ma Caprile è super su Neres pareggiando il conto degli errori. I penalty proseguono quindi ad oltrenza, saranno 20 i totali, e decisivo è l'errore di Luvumbo che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic.
Il Napoli, ai quarti, sfiderà la vincente di Fiorentina-Como, gara in programma il prossimo 27 gennaio.
