Lazio-Milan, Allegri vuole la Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, ai canali ufficiali del club, ha presentato la partita di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio, in programma giovedì all'Olimpico

Massimiliano Allegri, dopo aver parlato ai microfoni di SportMediaset, è intervenuto anche ai canali ufficiali del Milan per commentare la partita contro la Lazio di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale.

COPPA ITALIA - "È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po' strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca".

FORMAZIONE - "Domani mattina deciderò quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L'importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez e Fofana, che è sulla via del recupero. Pulisic ci sarà, tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà un po' di energie ma la partita sarà lunga e dovremo essere bravi nelle sostituzioni, chi entrerà dovrà darci una mano".