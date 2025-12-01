De Laurentiis commenta Allegri: cos'ha detto dopo Milan - Lazio
01.12.2025 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Milan - Lazio è terminata tra le polemiche per quanto successo nel finale, con il rigore negato ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic in area. Grandi proteste però anche su Allegri, che è andato a muso duro contro l'arbitro Collu, diretto verso il monitor del VAR, venendo anche espulso.
Riguardo la 'scaltrezza' del tecnico rossonero è stato chiesto un pensiero al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che però ha preferito non commentare.
Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai cronisti presenti al Gran Galà del Calcio a Milano: "La scaltrezza di Allegri? Ragazzi non mi metto a parlare di Allegri...".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.