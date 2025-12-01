Milan - Lazio, scontro Allegri - Ianni: arriva il chiarimento

Dal faccia a faccia al chiarimento. Sono andati allo scontro Allegri e Ianni, è successo tutto negli ultimi minuti di Milan - Lazio.

Dal faccia a faccia al chiarimento. Sono andati allo scontro Allegri e Ianni, è successo tutto negli ultimi minuti di Milan - Lazio. Il vice allenatore biancoceleste ha affrontato il tecnico del Milan, che è stato anche espulso dopo aver approcciato a muso duro l’arbitro Collu diretto verso il monitor del VAR.

In ballo c’era il risultato finale, legato all’eventuale rigore per la squadra di Sarri. L’episodio era legato al possibile tocco di mano in area di Pavlovic, considerato falloso dal direttore di gara che però ha assegnato una punizione ai rossoneri per fallo in attacco di Marusic.

Da lì è scoppiata l’ira in panchina. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i due si sono chiariti (anche con una battuta) nel tunnel dopo il triplice fischio. “Il tecnico del Milan, dopo l’espulsione, avrebbe inveito contro il vice di Mau, accorso in zona Var in attesa della decisione di Collu. Ianni è esploso dopo il diverbio con Allegri, faticavano a tenerlo, erano in cinque”, si legge sul quotidiano. Ora Ianni è a rischio multa, che andrebbe addebitata ad Allegri.