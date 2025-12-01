Lazio in silenzio stampa? La società pensa a una reazione

La Lazio non si è espressa pubblicamente dopo il torto subito a San Siro, ma il silenzio stampa potrebbe non durare ancora a lungo
01.12.2025 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio in silenzio stampa? La società pensa a una reazione

RASSEGNA STAMPA - Dopo il rigore non concesso a San Siro “per il fallo di Marusic”, la Lazio ha scelto il silenzio. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un post su Instagram con l’azione incriminata e una frase eloquente: "Le immagini parlano da sole". Il silenzio stampa è proseguito anche ieri, ma - scrive il Corriere dello Sport - non è escluso che, a mente fredda, tra oggi e domani possa arrivare una presa di posizione più netta, anche alla luce delle analisi di Rocchi, che ha confermato il caos creato prima dal VAR Di Paolo e poi dall’arbitro Collu. Una scelta che molti tifosi non hanno condiviso, criticando la linea morbida del club. 

Per la società non è stato semplice restare in silenzio: la rabbia era tanta, ma si è preferito evitare reazioni impulsive che avrebbero potuto portare a sanzioni o deferimenti. Una decisione dettata anche dalla necessità di mantenere una certa coerenza rispetto al comunicato diffuso dopo Inter-Lazio, quando Sarri si era lasciato andare allo sfogo sugli arbitri. Paradossalmente, appena due partite dopo quel comunicato, la Lazio si è ritrovata a ingoiare un boccone ancora più amaro.

Ieri Lotito era irraggiungibile. E ogni volta che si verificano episodi simili, i suoi sospetti riaffiorano: le sviste arbitrali alimentano l’idea di un disegno contro la Lazio. In passato reagiva esplodendo, poi ha iniziato a muoversi nelle sedi istituzionali. Ma quando la ruota gira sempre contro, mantenere l’equilibrio diventa difficile.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.