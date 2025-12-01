Milan - Lazio, Marchegiani sul rigore finale: le sue parole

L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani si è espresso sul rigore non concesso ai biancocelesti da Collu nella sfida contro il Milan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Club su Sky Sport gran parte della puntata è stata dedicata all'analisi del comportamento dell'arbitro Collu sul rigore non concesso alla Lazio in pieno recupero contro il Milan a San Siro, nonostante la revisione Var. Tra gli ospiti era presente in studio Luca Marchegiani, che durante il match era la seconda voce di Maurizio Compagnonie che quinbdi ha dovuto dire la sua praticamente a botta caldissima.

Le parole dell'ex portiere: "Non ci stacchiamo da quello che è stato l'iter. Collu ha detto che era rigore, punto. Secondo l'arbitro e il Var la posizione del braccio era fuori sagoma e quindi era calcio di rigore. Anche perché secondo me quel tiro di Romagnoli va in gol".

Marchegiani ha poi spiegato il pensiero nel momento in cui è avvenuto il fatto: "Vi dico come ho ragionato io, in una condizione simile a quella dell'arbitro, ossia parlare per primo senza possibilità di confrontarsi con nessuno. Durante tutti i replay mi concentravo solamente sul valutare casuale o colpevole la posizione del braccio di Pavlovic, il fallo non era proprio preso in considerazione. Tant'è che quando l'arbitro ha sanzionato il fallo mi son trovato in difficoltà perché mi sono chiesto dove fosse".

