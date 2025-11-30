Milan - Lazio, il rigore non concesso e il duro sfogo di Hernanes
La polemica sulla direzione arbitrale di Collu in Milan-Lazio sembra non volersi arrestare. In tanti hanno voluto dire la loro su quanto accaduto e sul rigore non concesso alla squadra di Sarri e tra loro c’è anche l’ex biancoceleste Hernanes che a Dazn ha espresso il suo punto di vista senza filtri.
“Chiedo di iniziare un movimento per cambiare il protocollo. Tutti i tocchi di mano o di braccio non sono falli da rigore. Se gli arbitri non hanno la freddezza, perché è dura quando ti guardano tutti, e se uno non ha il coraggio nell'avere un'interpretazione pulita e lucida di quello che ha visto, bisogna cambiare protocollo”.
“Non possiamo vedere le partite cambiate da questi episodi. Io finisco qui e non voglio dire nient'altro”, ha concluso il brasiliano.
