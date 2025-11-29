Milan - Lazio, Borghi non ci sta: "Per Collu era fallo! Ma..."
29.11.2025 23:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Milan - Lazio, il telecronista Stefano Borghi ha parlato dagli studi di SkySport soffermandosi sull'episodio finale del calcio di rigore non concesso ai biancocelesti.
Di seguito le sue parole: “La Lazio è stata meno compatta e meno precisa nel secondo tempo rispetto al primo".
"Il rigore non dato? Questa On Field Review non va fatta, la scelta di campo era già buona. Collu l'ha giudicato da rigore, per lui era fallo. Ma non era rigore, non deve andare a vederlo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.