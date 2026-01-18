Lazio, Dele-Bashiru non ci sarà contro il Como: ecco quando tornerà
RASSEGNA STAMPA - Il percorso di Fisayo Dele-Bashiru in Coppa d'Africa si è concluso con la medaglia di bronzo conquistata dalla Nigeria ai calci di rigore contro l'Egitto. Il centrocampista della Lazio ha giocato per intero la finalina per il 3° e 4° posto, sbagliando il primo dei tiri dagli 11 metri della propria nazionale, diversamente da quanto fatto in semifinale contro il Marocco.
Dopo aver disputato 244 minuti complessivi distribuiti in 6 partite del torneo, il classe 2001 potrà finalmente fare ritorno a Formello, ma non sarà a disposizione per la sfida di campionato contro il Como.
Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Dele partirà in direzione della Capitale oggi, domenica 18 gennaio, e tornerà in gruppo solamente da martedì, così da poter recuperare un po' di energie.