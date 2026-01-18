Lazio, non solo la Fiorentina: su Fabbian c'è anche il "solito" Bournemouth
RASSEGNA STAMPA - Sì, di nuovo il Bournemouth. Dopo esser piombato su Rayan e Alex Toth, ormai ex obiettivi della Lazio, e aver quasi chiuso un affare che porterà Mandas in Premier, le Cherries sembrano aver messo nel mirino anche Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna sondato proprio dai biancocelesti.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli inglesi avrebbero bussato alla porta del club rossoblù per provare ad assicurarsi il classe 2003, sul quale c'è anche il forte interesse della Fiorentina.
I viola hanno proposto ai felsinei uno scambio che coinvolgerebbe Simon Sohm e attendono una risposta che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo, però, va registrato l'ennesimo inserimento del Bournemouth su un obiettivo della Lazio, in quella che ormai è diventata un'abitudine che ha del tragicomico.