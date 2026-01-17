FORMELLO - Lazio, crisi a centrocampo: Vecino a rischio per il Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Non bastava la cessione di Guendouzi e il forfait di Basic. Sarri rischia di perdere anche Vecino. Giovedì pomeriggio aveva saltato le prove tattiche, non si è allenato né venerdì e né questo sabato. È rimasta solo la rifinitura di domenica per provare a recuperare, solo a quel punto si capirà la sua disponibilità.

In caso di forfait è pronto Belahyane al suo posto, con Cataldi e Taylor a completare il terzetto. In panchina ci sarebbe solo Rovella, che ancora non è pronto per giocare dall'inizio. In attacco si rivedrà Zaccagni, squalificato a Verona. Giocherà a sinistra, con Noslin (più di Ratkov) al centro e Cancellieri (in vantaggio su Isaksen) a destra.

In difesa non sono previsti cambi, con Gila e Romagnoli al centro e Marusic e Pellegrini come terzini. Lazzari va di nuovo verso la panchina, può subentrare a gara in corso come al Bentegodi (ha propiziato l'autogol di Nelsson). In porta ovviamente ci sarà Provedel. Sono out Patric (lesione al polpaccio) e Dia (ha la finale di Coppa d'Africa); dubbio Dele-Bashiru: è corsa contro il tempo per farlo rientrare dopo la finale per il terzo e quarto posto in Marocco.