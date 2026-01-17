Augusto Fernandez rivela: "Avevo firmato con la Lazio, poi saltò tutto"
17.01.2026 di Andrea Castellano
Augusto Fernández è stato ospite del podcast Offsiders per raccontare i momenti più significativi della sua carriera da calciatore. In particolare l'ex centrocampista ha parlato di quando era stato vicino a giocare nella Lazio ai tempi del River Plate. Di seguito le sue parole.
"Nel 2007 stavo facendo molto bene al River e ovunque si diceva che mi volessero in Europa. Nel 2008 non rendevo più così bene, ma feci comunque delle buone partite e arrivai a firmare un pre-contratto con la Lazio. Però, per questioni di passaporto, saltò tutto e il mio livello non tornò più quello di prima. Finii per andare al Saint-Étienne e non andò bene".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.