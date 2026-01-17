Calciomercato Lazio | Como, Fabregas su Tavares: "Se c'è l'occasione..."
17.01.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A due giorni dalla gara contro la Lazio, il tecnico del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare della partita, lo spagnolo ha parlato di Nuno Tavares, in uscita dalla società biancoceleste e accostato proprio ai lariani.
Di seguito le sue parole: "Nuno Tavares interessa? Se troviamo il momento giusto e l'occasione giusta che ti migliora la squadra, bene. Ma in questo momento non siamo vicini a nessuno".
