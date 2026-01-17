Calciomercato Lazio | Pista italiana per Nuno Tavares: c'è il Como
17.01.2026 08:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares ha le valigie in mano da settimane, ma ancora nessun club ha accontentato il club biancoceleste. Prima sembrava che l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao avrebbe affondato il colpo, ora è il Besiktas ad essere in pole per il terzino portoghese. La trattativa prosegue ormai da giorni.
Non c'è solo il club turco su Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Como di Fabregas potrebbe inserirsi per Nuno Tavares. La Lazio, al posto suo, ha già bloccato Alfonso Pedraza del Villarreal a parametro zero per giugno, ma con la partenza del portoghese non è detto che non si possa trovare la quadra già adesso per anticipare l'arrivo a Roma dello spagnolo.