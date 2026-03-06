Lazio, Dia e Dele-Bashiru: contro la Dea due gol "sacri"

RASSEGNA STAMPA - Sono state le reti di Dia e Dele-Bashiru a indirizzare la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, chiusa sul 2-2 dopo le reti di Pasalic e Musah.

Due gol importantissimi, visto che la squadra di Sarri era a secco di reti da tre gare consecutive, e due gol che hanno un valore speciale anche per il periodo dell’anno in cui sono arrivati.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Dia e Dele-Bashiru sono entrambi musulmani praticanti e, in queste settimane, stanno osservando il Ramadan. Una condizione che comporta un vero e proprio cambiamento nello stile di vita quotidiano. Durante questo periodo gli osservanti rinunciano a cibo e acqua dall’alba al tramonto, una aspetto che incide particolarmente nel mondo dello sport.

Allenarsi e giocare gare ad alta intensità senza assumere liquidi per molte ore è una sfida difficile da affrontare ma che, Dia e Dele, hanno fatto al meglio dimostrando che calcio e fede, questa volta, possono andare di pari passo.

Nel caso specifico della gara contro l’Atalanta i due gol hanno un peso ancora maggiore vista la stagione negativa della Lazio e le innumerevoli difficoltà.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.