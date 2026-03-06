Nazionale, i probabili convocati di Gattuso: tutti i ballottaggi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il mese di marzo sarà decisivo per il futuro dell’Italia, la Nazionale affronterà agli spareggi l’Irlanda del Nord e il verdetto stabilirà se potrà partecipare o meno al prossimo Mondiale. Sono due edizioni che gli azzurri mancano all’appuntamento.

Nella giornata di oggi, riporta la Gazzetta dello Sport, il ct renderà nota la lista dei preconvocati e poi venerdì 20, usciranno le convocazioni definitive. L’elenco sarà ampio, 27 o 28 giocatori ma tutto dipende dalle condizioni fisiche. Il blocco sarà quello dei soliti noti, ma potrebbe esserci qualche novità come il debutto di Palestra o la chiamata a Verratti che non rappresenta una vera e propria novità in azzurro ma non gioca da giugno 2023 e che Gattuso ha incontrato in Qatar.

I ballottaggi, prosegue il quotidiano, sono in mediana e sulla trequarti. A centrocampo, oltre a Locatelli, Verratti, Cristante, Barella e Tonali, il ct aggiungerà uno o due nomi tra Frattesi, Ricci e Pisilli. L’altro è tra Raspadori, Zaccagni, Vergara e Chiesa.

I PROBABILI CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret

DIFENSORI CENTRALI: Mancini, Gatti, Bastoni, Scalvini, Calafiori, Buongiorno

ESTERNI: Politano, Palestra, Cambiaso, Dimarco, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Verratti, Tonali, Cristante, Barella e uno/due tra Frattesi/Ricci/Pisilli

ALI-TREQUARTISTI: Zaccagni/Vergara/Chiesta

ATTACCANTI: Kean, Retegui, Esposito, Scamacca, Raspadori.

OUTSIDER: Caprile, Coppola Udogie, Bellanova, Bartesaghi, maldini, Cambiaghi, Orsolini.

