Calciomercato Lazio | Tavares: il Besiktas c’è, ma l’Arabia frena la chiusura
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Nuno Tavares resta ancora incerto. Il portoghese è in uscita dalla Lazio e, come vi avevamo già raccontato, è molto vicino a firmare con il Besiktas, che vorrebbe chiudere un'operazione sulla base di un prestito oneroso di un milione con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro.
I turchi, tuttavia, non sono gli unici a essere interessati al giocatore. Come confermato da Fabregas stesso in conferenza stampa, anche il Como avrebbe chiesto informazioni per il portoghese, pur non essendosi ancora mosso concretamente.
A far tentennare Nuno, però, è l'Al-Ittihad. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il terzino spera in un ritorno di fiamma del club arabo, che potrebbe sicuramente garantirgli un ingaggio superiore a quello offerto dalle altre concorrenti. Il Besiktas ha in mano il giocatore, ma l'ultima parola spetterà proprio a lui.