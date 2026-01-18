Calciomercato Lazio | Tavares: il Besiktas c’è, ma l’Arabia frena la chiusura

18.01.2026 09:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Tavares: il Besiktas c’è, ma l’Arabia frena la chiusura
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Nuno Tavares resta ancora incerto. Il portoghese è in uscita dalla Lazio e, come vi avevamo già raccontato, è molto vicino a firmare con il Besiktas, che vorrebbe chiudere un'operazione sulla base di un prestito oneroso di un milione con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

I turchi, tuttavia, non sono gli unici a essere interessati al giocatore. Come confermato da Fabregas stesso in conferenza stampa, anche il Como avrebbe chiesto informazioni per il portoghese, pur non essendosi ancora mosso concretamente.

A far tentennare Nuno, però, è l'Al-Ittihad. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il terzino spera in un ritorno di fiamma del club arabo, che potrebbe sicuramente garantirgli un ingaggio superiore a quello offerto dalle altre concorrenti. Il Besiktas ha in mano il giocatore, ma l'ultima parola spetterà proprio a lui.