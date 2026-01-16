Calciomercato Lazio | Nuno Tavares si avvicina al Besiktas: i dettagli
16.01.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è sempre più vicino all'addio alla Lazio. Resta in piedi l'opzione Besiktas, nonostante lo stallo delle scorse settimane. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti: si stanno cercando di limare tutti i dettagli, l'affare potrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso di un milione con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro. I club sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva, le sensazioni ora sono positive come confermato dal presidente turco. La cessione del portoghese potrebbe davvero concretizzarsi nei prossimi giorni.