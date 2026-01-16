Calciomercato Lazio | Besiktas, il pres.: "Tavares? La trattativa è in chiusura"
Nuno Tavares vede la Turchia sempre più vicina. Il terzino portoghese è in uscita dalla Lazio ed è finito da diverse settimane nel mirino del Besiktas, che provando a mandare in porto un'operazione con il club biancoceleste.
A confermare lo stato avanzato della trattativa è stato lo stesso presidente del club turco, Serdar Adali, che in conferenza stampa ha parlato così:
"Per quanto riguarda Nuno Tavares, non ci sarebbero problemi legati al giocatore. I contatti con il club di appartenenza sono in corso e nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro. La trattativa potrebbe chiudersi già oggi oppure nei prossimi giorni. L’operazione resta ben avviata e non dà segnali di rottura, anche se il club ha già pronto un piano alternativo nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto".