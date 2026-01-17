Roma, Gasperini su Baroni: "Alla Lazio ha fatto molto bene"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del percorso di Marco Baroni, tornando sulla sua esperienza alla Lazio dello scorso anno. Di seguito le sue parole.

"Baroni ha fatto sempre un ottimo lavoro: prima nelle giovanili e poi nella squadra professionistica, dove ha ottenuto risultati importanti. Ha sicuramente dimostrato il suo valore, lo ha fatto anche qui a Roma e con la Lazio ha fatto sicuramente bene".

"Con il Torino, che è una squadra che viaggia sempre su quelle posizioni di classifica e che magari non riesce mai a fare il salto più in alto, ha comunque dimostrato di poter proseguire in un percorso di miglioramento per la propria squadra. Adesso serve il tempo".