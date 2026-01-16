Lazio, Fabiani tuona: "Presenterò una denuncia!". Cos'è successo
Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello.
In particolare il diesse biancoceleste ha parlato della trattativa per l'olandese rivelando che sporgerà denuncia per quanto successo in fase d'acquisto. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Presenterò una denuncia alla FIGC e alla Procura della Repubblica per fatti molto strani accaduti nella trattativa di Taylor. Io non sono ricattabile, non faccio parte di gruppetti. Su Taylor c’è stato davvero qualcosa di grave. È ora di farla finita, quando trattiamo un giocatore si inseriscono una serie di personaggi anche per trarne profitto. Andrò avanti per la mia strada, è un sistema che non funziona più. Un tempo si giocava in borsa, ora in bilancio. Questi signori alla Lazio non passano, facessero i loro sporchi giochi da un’altra parte. Alla firma di Taylor mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la famiglia Lazio. Ho tutto: messaggi, dichiarazioni. Basta sperperare denaro, basta. Un giocatore che ha una valutazione di 10/12 milioni non può schizzare a 25 all’improvviso. Ora il 'bubbone' lo faccio scoppiare io".