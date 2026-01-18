Calciomercato Lazio | La Premier corteggia Dia, ma c'è un ostacolo: il punto
RASSEGNA STAMPA - L'attacco della Lazio rischia di subire una vera e propria rivoluzione. Dopo Castellanos, anche Cancellieri potrebbe salutare a breve. Ad oggi, manca ancora l'intesa col Brentford, però il classe '02, in scadenza nel 2027 e senza odore di rinnovo, si avvicina sempre di più al trasferimento in Premier.
E proprio dall'Inghilterra giungono interessamenti nei confronti di un'altra pedina del reparto offensivo: Boulaye Dia. Stasera, nella finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, potrebbe laurearsi campione d'Africa. Ma la Lazio non esclude la cessione, anzi, sarebbe al lavoro per piazzarlo. Il rendimento sottotono dell'attuale stagione, unito ai segnali tutt'altro che incoraggianti della scorsa, hanno portato il club a non considerarlo un intoccabile, piuttosto un calciatore che, in caso di offerte interessanti, potrebbe tranquillamente lasciar Roma. Sui potenziali acquirenti, tuttavia, pesano (e non poco) gli 11,3 milioni da versare a giugno alla Salernitana per l'obbligo di riscatto.
In caso di offerte congrue per il senegalese o per Isaksen, Fabiani potrebbe provare ad affondare su Giovane, a cui l'Atalanta ha preferito Raspadori. Il 22enne dell'Hellas piace alle milanesi, ma il ds biancoceleste ha già sondato il terreno col l'agente Riso, lo stesso di Rovella e Daniel Maldini, ancora in stand-by.