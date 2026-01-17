Calciomercato Lazio | Cancellieri, si raffredda la pista Brentford: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sembrava scritto il futuro di Matteo Cancellieri, ormai diretto verso l'Inghillterra. Alla fine, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra che il calciatore rimarrà in biancoceleste.
Infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la pista Brentford si sarebbe raffreddata. Il club inglese non vuole andare oltre i 15 milioni di euro (bonus compresi), la Lazio ha chiesto di più.
Buone notizie per Sarri, il quale ha puntato sin dall'inizio sull'ex Verona. Ora è lui il titolare sulla fascia destra, con Gustav Isaksen relegato a suo vice. Le gerarchie sembrano chiare, ma in un futuro prossimo il tema del mercato tornerà intorno a Cancellieri, soprattutto a causa del contratto in scadenza nel 2027.