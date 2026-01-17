Calciomercato Lazio | Nuovi contatti per Giovane del Verona: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Le vie del mercato sono infinite, ma da Formello spesso e volentieri portano verso Verona. Sfumati Toth e Rayan, alla società biancoceleste non resta che virare altrove per regalare a Maurizio Sarri ulteriori rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione che rimane e costruire con anticipo quella che verrà.
La Lazio cerca profili per aggiungere qualità a centrocampo e in attacco. Dopo l'arrivo di Ratkov e Taylor, la società continua a guardarsi intorno, aspettando anche gli sviluppi per le cessioni (quelle di Belahyane e Tavares su tutte). I nomi vanno e vengono, ma ce n'è uno in particolare che può tornare in auge.
Si riaccende il radar della Lazio, questa volta (ri)punta verso Verona: oggi dal web, in particolare da Damiano Er Faina, è riemersa la candidatura di Giovane del Verona, attaccante di movimento classe 2003 che già era nel mirino del club biancoceleste.
Il nome del talento brasiliano non è infatti una novità dalle parti di Formello. Come già ampiamente anticipato sulle nostre pagine, Giovane è da tempo in lista: l'attaccante di Zanetti rappresenta un profilo interessante per la Lazio, un calciatore di qualità con delle caratteristiche che calzerebbero a pennello per il gioco del Comandante, oltre a poter rappresentare un profilo in grado di ringiovanire la rosa. Un investimento per il futuro, ma con un impatto che sarebbe importante anche nel presente.