Lazio | Diego Gonzalez, arriva la conferma: l'Atlas lo riscatta. Le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'avevamo anticipato a metà ottobre, riportando le parole dell'agente del calciatore. Ora è arrivata la conferma: l'Atlas ha riscattato Diego Gonzalez. “A oggi l'Atlas ha già ricevuto offerte per un valore dieci volte superiore, quindi è chiaro che la società eserciterà l'opzione di acquisto concordata perché è praticamente un regalo", aveva detto il procuratore. Si concretizza, per la Lazio, la cessione del classe '03. Il club messicano, dopo le sue ottime prestazioni, che gli hanno portato anche la convocazione con la Nazionale maggiore del Paraguay, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo..

Per quanto riguarda le cifre, l'Atlas ha versato nelle casse della Lazio 1,2 milioni, necessaria per il riscatto del calciatore, come aveva riportato la nostra redazione già qualche mese fa. Dopodiché, un 20% del totale è stato girato al Celaya, la squadra da cui Gonzalez è stato inizialmente acquistato. Alla Lazio, quindi, una cifra vicina al milione di euro, lo stesso che era stato investito a gennaio 2023 per comprare il calciatore.