Calciomercato Lazio | Si lavora a fari spenti: un Mister X anche per l'attacco

18.01.2026 08:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio | Si lavora a fari spenti: un Mister X anche per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio è entrato nel vivo. Non solo le cessioni di CastellanosGuendouzi, e gli acquisti di Ratkov e Taylor: la dirigenza continua a lavorare a fari spenti per regalare a Sarri qualche innesto in più a centrocampo e in attacco.

Proprio relativamente al reparto che ha visto recentemente l'addio del Taty, oltre ai profili già noti, si starebbe valutando un cosiddetto Mister X. Un centravanti, riporta Corriere dello Sport: un baby talentuosissimo, in linea con la politica di ringiovanimento della rosa che vuole portare avanti la società.

Non sarebbe Rayan, e neanche Giovane del Verona, il prescelto di Sarri dopo Raspadori.  Ancora nessun indizio su chi effettivamente sia, ma tra profili conosciuti e altri nascosti, il mercato invernale può ancora regalare nuovi volti ai biancocelesti.