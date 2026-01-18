Calciomercato Lazio | Si lavora a fari spenti: un Mister X anche per l'attacco
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio è entrato nel vivo. Non solo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, e gli acquisti di Ratkov e Taylor: la dirigenza continua a lavorare a fari spenti per regalare a Sarri qualche innesto in più a centrocampo e in attacco.
Proprio relativamente al reparto che ha visto recentemente l'addio del Taty, oltre ai profili già noti, si starebbe valutando un cosiddetto Mister X. Un centravanti, riporta Corriere dello Sport: un baby talentuosissimo, in linea con la politica di ringiovanimento della rosa che vuole portare avanti la società.
Non sarebbe Rayan, e neanche Giovane del Verona, il prescelto di Sarri dopo Raspadori. Ancora nessun indizio su chi effettivamente sia, ma tra profili conosciuti e altri nascosti, il mercato invernale può ancora regalare nuovi volti ai biancocelesti.