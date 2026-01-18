Serie A, da Parma a Milano: ecco le quattro partite in programma
18.01.2026 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Prosegue la ventunesima giornata di Serie A dopo l'anticipo del venerdì e le partite in programma nella giornata di ieri. Sono quattro quelle che si giocheranno oggi, a partire dal lunch match tra Parma e Genoa. Alle 15.00, poi, arriverà il fischio d'inizio di Bologna-Fiorentina, confermata nonostante l'ipotesi rinvio dopo la morte del presidente Commisso.
Bisognerà attendere le 18, invece, per il via di Torino-Roma, che si riaffronteranno qualche giorno più tardi rispetto al match di Coppa Italia, che ha visto trionfare i granata. In attesa dei due incontri di domani, tra cui Lazio-Como, la giornata si chiuderà con Milan-Lecce, alle 20.45.
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.