Nigeria, Dele-Bashiru da terzino: "È stata una sorpresa. Alla fine..."

Terzo posto per la Nigeria in Coppa d'Africa, dopo la vittoria nella finalina contro l'Egitto di Salah. La gara si è conclusa ai rigori, con l'errore dal dischetto di Dele-Bashiru. Il centrocampista della Lazio ha iniziato la partita da titolare a centrocampo e l'ha finita nel ruolo di terzino destro. Dopo il triplice fischio ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista.

Di seguito le sue parole: "Sono un giocatore piuttosto versatile, sono sempre pronto a giocare ovunque l'allenatore voglia. Giocare da terzino destro oggi è stata una sorpresa, ma credo di aver fatto del mio meglio. Ho provato molto rispetto per chi fa quel ruolo perché è davvero dura correre su e giù per il campo. Alla fine ero morto".

"Terzo posto in Coppa d'Africa? Il bronzo è meglio di niente, siamo venuti qui per vincere, ma non ci siamo riusciti. Quando ho sbagliato il rigore, i miei compagni sono venuti a consolarmi. Ho segnato in semifinale ma ho sbagliato nella finale per il terzo posto. Sono felice che abbiamo vinto, festeggerò questo risultato con mia moglie marocchina".