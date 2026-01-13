Lazio - Como, attenzione ai cartellini: in due a rischio per il Lecce

13.01.2026 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio - Como, attenzione ai cartellini: in due a rischio per il Lecce

Dopo il successo di misura contro il Verona la Lazio di mister Sarri tornerà in campo all’Olimpico nella sfida in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 contro il Como.

Una gara importantissima per i biancocelesti che però dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Cancellieri e Cataldi sono infatti diffidati e, in caso di cartellino giallo, salteranno la gara contro il Lecce in programma sabato 24 gennaio alle 20.45.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide