Lazio - Como, attenzione ai cartellini: in due a rischio per il Lecce
13.01.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo il successo di misura contro il Verona la Lazio di mister Sarri tornerà in campo all’Olimpico nella sfida in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 contro il Como.
Una gara importantissima per i biancocelesti che però dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Cancellieri e Cataldi sono infatti diffidati e, in caso di cartellino giallo, salteranno la gara contro il Lecce in programma sabato 24 gennaio alle 20.45.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide