Ex Lazio | Castellanos, subito addio al West Ham? Cosa succede
Al primo giorno utile del mercato di gennaio, il Taty Castellanos ha lasciato la Lazio per trenta milioni di euro. L'argentino ha accettato l'offerta del West Ham, in piena lotta salvezza in Premier League. Nei prossimi mesi, però, il centravanti potrebbe già lasciare l'Inghilterra.
Come riportato da Bolavip in Brasile, infatti, il Flamengo starebbe continuando a monitorare l'ex attaccante biancoceleste: il club rossonero potrebbe tentare l'assalto al calciatore soprattutto se gli Hammers dovessero retrocedere a fine stagione.
Già in questa sessione di mercato la società brasiliana aveva avviato i contatti con la Lazio per il Taty, poi interrotti per la troppa distanza tra domanda e offerta. Nel prossimo futuro potrebbero tornare alla carica.