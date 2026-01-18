Lazio, i numeri di Dele-Bashiru con la Nigeria in Coppa d'Africa
18.01.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È terminata la Coppa d'Africa della Nigeria. La squadra del ct Chelle ha chiuso al terzo posto dopo aver battuto ai rigori l'Egitto di Salah. Nella competizione il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha avuto un ruolo marginale, spesso da subentrato e poche volte titolare. Non è riuscito a incidere con nessun gol; ha messo a referto un solo assist in più di 200 minuti giocati. Di seguito i suoi numeri nel torneo.
I NUMERI DI DELE-BASHIRU IN COPPA D'AFRICA
6 presenze (su 7 partite totali) di cui 2 da titolare;
248 minuti giocati;
0 gol;
1 assist;
1 rigore segnato e 1 sbagliato (il primo nella serie contro il Marocco, il secondo contro l'Egitto).
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.